Температурный рекорд 1917 года побит в Минске 30 мая

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 1917 года был побит в Минске 30 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
"В Минске вчера был побит температурный рекорд 101-летней давности. Температура воздуха в столице поднялась до 29,4 градуса тепла. Предыдущий температурный максимум был установлен в 1917 году - тогда в Минске было плюс 28,8 градуса", - сказали в Белгидромете.
Температурные рекорды также были побиты в Витебске и Гродно. В Витебске вчера было 28 градусов тепла (предыдущий температурный максимум был в 1995 году - 27,6 градуса), в Гродно - плюс 29,8 градуса (предыдущий рекорд - 28,6 градуса в 1963 году).
В целом по стране температура воздуха днем 30 мая составила от 27 до 31 градуса тепла и была на 3-9 градусов выше климатической нормы. Эти температурные показатели соответствуют разгару лета.-0-
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