5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд побит в Бресте 4 апреля, сообщили БЕЛТА в "Брестоблгидромете".
Днем в областном центре воздух прогрелся до 22,1 градуса. Был побит температурный рекорд двухлетней давности. Так, 4 апреля 2016 года в Бресте было зафиксировано 19,6 градуса тепла, в 2009-м - 19,5 градуса. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время комфортная погода сохранится. В Бресте сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем термометры покажут 19-21 градус.
В Брестской области 4 апреля также обновлены температурные рекорды в Высоком Каменецкого района, Пружанах, Дрогичине, Барановичах.-0-
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