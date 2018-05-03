3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд побит в Гомеле 2 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси сохраняется аномально жаркая погода, которая соответствует июльским показателям. Днем 2 мая в 2018 году температура воздуха превысила по юго-востоку страны 30-градусные отметки. Температурный фон в этом регионе на 8-11 градусов выше климатической нормы. В Гомеле 2 мая днем температура достигла 30,4 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд для 2 мая был зафиксирован в 1977 году - плюс 27,6 градуса. То есть в Гомеле почти на 3 градуса был превышен температурный максимум дня", - сказали в Гидромете.

Самая высокая температура в этом году была зафиксирована 2 мая в Брагине - плюс 30,5 градуса.

В ближайшие дни сохранится жаркая погода. В выходные температурный фон понизится, тем не менее останется выше климатической нормы.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь