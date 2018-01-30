Теплее всего 29 января было в Бресте - 7,8 градуса тепла

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплее всего в минувшие сутки было в Бресте - 7,8 градуса тепла, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Температурных рекордов вчера зафиксировано не было. Максимальная температура была отмечена в Бресте - 7,8 градуса тепла, но рекорды устояли. Рекорд для 29 января в этом областном центре был зафиксирован в 2002 году - тогда было 9,6 градуса тепла. При этом абсолютный максимум для января по всей стране отмечен 22 января 1993 года на метеостанции Высокое - тогда было плюс 11,9", - рассказали в Белгидромете.

Синоптики также отметили, что, несмотря на дождь и мокрый снег, рекордного количества осадков за минувшие сутки не выпало. "Максимальное количество осадков (13 мм) выпало в Мозыре. По северо-востоку страны еще сохраняется снежный покров. По данным на утро 30 января, до 16 см снега остается в Езерище, в Костюковичах - 14 см снега. В столице снежный покров составляет 1 см", - сообщили в Белгидромете.

Предстоящей ночью будет ветрено, завтра днем ветер стихнет - погода улучшится. Ночью и утром во многих районах пройдет кратковременный снег, днем будет преимущественно без осадков. Ночью подморозит, поэтому дороги будут скользкими. Температура ночью составит от нуля до минус 6, по северо-востоку она понизится до минус 9. Днем будет от нуля до 5 градусов мороза, по юго-западу - плюс 1-2 градуса.-0-

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