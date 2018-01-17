17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы завершены, и теплоснабжение в районе поврежденного участка теплосетей в Минске восстановлено 17 января в 1 ч. 30 мин. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте РУП "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, повреждение трубопровода на распределительных теплосетях временно оставило без отопления и горячего водоснабжения участок жилого района в Минске. Отключение произошло днем 16 января. В зоне отключения теплоснабжения оказались один жилой дом по ул.Рокоссовского, 40, три здания, приравненных к жилым домам, по адресу 2-й Велосипедный переулок, 1, 3, 5, а также 14 административных зданий, организаций промышленной зоны.

Были организованы работы по диагностике и определению места повреждения, для минимизации количества отключаемых потребителей выполнены переключения в схеме теплоснабжения, участок тепломагистрали между тепловыми камерами №0562 и №2812 отключен. На устранении неполадок была задействована необходимая техника и персонал филиала "Минские тепловые сети".

Теплоснабжение в районе поврежденного участка тепломагистрали в Минске планировалось восстановить до полуночи.-0-