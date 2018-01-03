3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Теплоснабжение жилого сектора Пинска переводят в автоматический режим, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.

Процесс начался несколько лет назад с того, что все котельные города были выведены из ведомственной принадлежности, и теплоснабжение потребителей полностью передано в ведение филиала "Пинские тепловые сети" РУП "Брестэнерго". До этого все 82 центральных тепловых пункта были оборудованы системами автоматизации и диспетчеризации горячего водоснабжения. Это комплекс насосов, контрольных приборов, который работает в автоматическом автономном режиме, информация с него передается на центральный диспетчерский пункт и управляется компьютером.

"ЦТП мы передали энергетикам, при этом параллельно начали оснащать индивидуальные тепловые пункты, которые находятся в каждом доме, точно такой же системой автоматизации и диспетчеризации. Она позволяет более качественно контролировать температурный режим на входе в дом и на выходе из дома. За счет этого получается экономить количество гигакалорий", - пояснил Михаил Самолазов.

Первые 36 многоквартирных жилых домов были подключены к системам диспетчеризации в 2016 году. В ближайшее время установками регуляторов дистанционной съемной информации будут оснащены еще 62 дома. Там сейчас идут пуско-наладочные работы. Таким образом, в течение января к системе будет подключена треть пинских многоэтажек. В проект, аналогов которому нет в Брестской области, уже вложено свыше Br1,1 млн.

"Мы продолжим этот крупный проект, в том числе распространив его на бюджетные организации - школы, детские сады, учреждения культуры. Там более масштабная работа предстоит. Планируем за 2018-2019 годы систему автоматизации и диспетчеризации горячего водоснабжения и отопления установить во всех наших бюджетных учреждениях. Это дорогостоящие мероприятия, но они позволяют экономить до 10% теплоносителя, а в случае с учреждениями соцсферы - еще и средства местного бюджета. Кроме того, идет снижение затрат самой эксплуатирующей организации. Поэтому мы подошли к этому вопросу системно", - отметил первый заместитель председателя горисполкома.

Михаил Самолазов уточнил, что работы финансируются по госпрограмме "Энергосбережение" на 2016-2020 годы.-0-