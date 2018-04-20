Территории бывших усадеб известных белорусов обустроят в Минской области на субботнике

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшие усадьбы известных белорусов обустроят в Минской области во время республиканского субботника 21 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском облисполкоме.

В частности, работы запланированы на территории фольварка Винцента Дунина-Марцинкевича в деревне Малая Лютинка, где установлен бюст-памятник в честь писателя. В деревне Богданово приведут в порядок поместье Фердинанда Рущица - знаменитого художника-пейзажиста, театрального декоратора, оставившего глубокий след в искусстве Беларуси и Польши. Саженцы липы будут высажены на территории мемориального музея-усадьбы Якуба Коласа "Акинчицы".

Кроме объектов историко-культурного наследия, будет сделан акцент на благоустройстве территорий детских садов, школ, поликлиник, лесопарковых зон, мест захоронений, городских парков. Во время субботника приведут в порядок площадки у храмов, в частности в Клецке и Любани.

В республиканском субботнике примут участие руководители министерств и ведомств, известные спортсмены, деятели искусств, почетные граждане Минской области.-0-