Территория праздника "Купалье" в этом году расширится

27 июня, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Территория праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района, расширится. Об этом сообщил сегодня во время выездного заседания республиканского оргкомитета в Александрии заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря проведенным работам по обустройству луговины возле Днепра удалось значительно расширить территорию творческого проекта. Это дало возможность предоставить дополнительную площадь для работы торговли и общественного питания, свободнее "задышит" ярмарочная площадка, появились новые зоны для спортивной активности и конного представления.

Кроме того, к тематическим площадкам проложены пешеходные дорожки, что позволяет минимизировать использование не совсем удобных деревянных настилов. Серьезные изменения претерпела главная сценическая площадка. Так, обустроены основания для главной сцены и зрительного зала, который расширен до 3 тыс. посадочных мест. Возле главной сцены предусмотрена установка дополнительных светодиодных экранов, что даст возможность наблюдать за главным действом большему количеству зрителей.

Для участников и гостей в этом году в окрестностях Александрии и Копыся предусмотрено порядка 10 тыс. парковочных мест для автомобилей. Запланированы дополнительные рейсы железнодорожного и автобусного транспорта.

"Во время праздника, как всегда, ожидается обилие различных культурных и развлекательных мероприятий с участием отечественных и зарубежных музыкантов, артистов и творческих коллективов. В числе стран-участниц - Беларусь, Россия, Украина, Эстония, Литва, Латвия и Польша. Причем это будут как артисты и народные мастера, так и белорусские общественно-культурные объединения зарубежья, что весьма символично в Год малой родины", - отметил Андрей Кунцевич.

Регионы страны представят свои фестивальные проекты. К примеру, Гомельская область презентует международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья", Гродненская - фестиваль традиционной культуры "Скарбы Гродзеншчыны", Минская - областной праздник "Слуцкія паясы" и т.д. А 18 районов Могилевской области представят свои знаковые традиционные мероприятия, в числе которых фестиваль народного творчества, промыслов и ремесел "Дрибинские торжки", этнопраздник "В гости к Радимичам" (Чаусский район), фестиваль "Гаспадарчы сыр" (Славгородский район).

Первый праздник "Купалье" прошел в 2010 году. Идею проводить фестиваль в Александрии тогда поддержал глава государства. Гуляния традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.-0-