Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 сентября 2018, Ср
+21°C
Сплошная облачность EUR 2.4481
USD 2.1162
RUB 3.0936
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Макей Лукашенко обсудил с Макеем ситуацию во внешнеэкономической деятельности и график международных встреч
Президент
Новые меры по решению проблемы пустующих и ветхих домов приняты в Беларуси
Президент
Создание родовых поместий будет способствовать наведению порядка на земле - Русый
Общество
Квартиру от "Евроопт" выиграла учитель из Белыничей, а два автомобиля – покупатели "Е-доставки"!
Общество
Рынок стационарной и почтовой связи должен быть конкурентным - МАРТ
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Спортобъекты II Европейских игр должны быть готовы к маю 2019 года - Катулин
16:41 Спорт
Волейболисты солигорcкого "Шахтера" проиграли сборной Камеруна
16:33 Спорт
Территорию Новополоцка планируют расширить
16:12 Регионы
В Литве заработали радары, которые фиксируют среднюю скорость движения
16:10 В мире
В китайских вузах будут больше рассказывать об истории и традициях Беларуси
16:09 Общество
Беларусь стала меньше импортировать овощей и фруктов
16:03 Экономика
Интерактивная выставка для детей "Вселенная интернета" пройдет в Национальной библиотеке
16:00 Технологии
Лондон будет работать над расширением общеевропейских санкций против России - Тереза Мэй
16:00 В мире
Создание родовых поместий будет способствовать наведению порядка на земле - Русый
15:55 Общество
Самолеты ВКС России нанесли удар по боевикам в Идлибе
15:55 В мире
Активисты БРСМ благоустроили криницу в Могилевском районе
15:54 Регионы
Свое участие в форуме регионов в Гомеле уже подтвердили 18 областей Украины
15:52 Экономика
Беларусь и Турция рассчитывают перейти на торговлю в национальных валютах
15:50 Экономика
Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне повысили доступность диагностики в Брестской области
15:49 Регионы
Встреча контактной группы по ситуации на востоке Украины проходит в Минске
15:38 Политика
Редакция газеты "Советская Белоруссия" переименована в "Издательский дом "Беларусь сегодня"
15:36 Общество
Войну глазами белорусского художника-фронтовика показывает выставка в Пекине
15:11 Общество
Госнаград Беларуси удостоены 120 представителей различных сфер
14:59 Президент
Британская полиция назвала подозреваемых в покушении на Скрипалей
14:55 В мире
В Минске медработник покупал психотроп в интернет-магазине
14:55 Происшествия
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Год малой родины Год малой родины
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Территорию Новополоцка планируют расширить

Регионы 05.09.2018 | 16:12
Новополоцк. Фото из архива
Новополоцк. Фото из архива

5 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Территорию Новополоцка планируют увеличить за счет части земель Полоцкого района, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич.

Недавно прошла внеочередная сессия Новополоцкого городского Совета депутатов. Одним из главных вопросов стало изменение границ города. "Планируем в Новополоцк включить часть земель Фариновского и Экиманского сельсоветов, где будут строиться микрорайоны 8а и 10а, а также поселки Боровуха и Междуречье. Решение по этим вопросам принято на уровне местной власти, сейчас обратились в Витебский областной Совет депутатов. В скором времени пройдет его сессия, где будет рассматриваться и этот вопрос", - сказал Олег Буевич.

Он пояснил, что это делается для того, чтобы привести в порядок административно-территориальное деление в регионе. Несмотря на то, что поселок Боровуха находится на территории Полоцкого района, он в административном подчинении Новополоцка. Фактически это один из микрорайонов города. Туда ходит автобус, работает городская средняя школа №15 и два детских сада, училище олимпийского резерва. "Хотим сделать его частью города не только де-факто, но и де-юре", - добавил председатель Новополоцкого горсовета депутатов.

Кроме того, по генеральному плану Новополоцка в будущем планируется включить в границы города еще 8 деревень Полоцкого района.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Новополоцк
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4481 BYN 2.448 BYN 2.455 BYN
USD
2.1162 BYN 2.118 BYN 2.127 BYN
RUB
3.0936 BYN 3.095 BYN 3.1 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Минске открылась выставка "Будпрагрэс-2018"
Все видео

Фотоновости

Активисты БРСМ благоустроили криницу в Могилевском районе
Все фото

Инфографика

Принцип 10 минут и первый план действий: правила безопасности для детей в общественных местах от МТС и ПСО "Ангел" Компания МТС и поисково-спасательный отряд "Ангел" подготовили памятку для детей и родителей о безопасности в общественных местах.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко и Кочиянчич сверили часы в вопросе подготовки к II Европейским играм
Госнаград Беларуси удостоены 120 представителей различных сфер
Новые меры по решению проблемы пустующих и ветхих домов приняты в Беларуси
Политика
Во время встречи. Фото МИД Новый посол Венгрии в Беларуси вручил Макею копии верительных грамот
Встреча контактной группы по ситуации на востоке Украины проходит в Минске
Беларусь и Китай утвердили программу научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы
Экономика
Фото из архива МАРТ: работа по введению механизма регистрации цен на лекарства будет открытой
Беларусь стала меньше импортировать овощей и фруктов
Свое участие в форуме регионов в Гомеле уже подтвердили 18 областей Украины
Происшествия
Фото УСК по Минской области Пятеро минчан открыли 17 лжефирм для уклонения от налогов: ущерб составил более Br400 тыс.
В Минске медработник покупал психотроп в интернет-магазине
В Минске у предпринимателя изъяли 650 пар обуви без маркировки
Общество
В Беларуси выпустили первую "карту бегуна" Минского полумарафона
Выставка "Турбизнес-2018" поможет вернуть доверие клиентов к турфирмам
В китайских вузах будут больше рассказывать об истории и традициях Беларуси
Спорт
Фото Белорусской федерации биатлона Мужская и женская сборная Беларуси по биатлону готовятся к сезону в "Раубичах"
Спортобъекты II Европейских игр должны быть готовы к маю 2019 года - Катулин
Волейболисты солигорcкого "Шахтера" проиграли сборной Камеруна
Технологии
Фото из архива Интерактивная выставка для детей "Вселенная интернета" пройдет в Национальной библиотеке
Китай запустил коммерческую ракету-носитель с тремя спутниками на борту
Японские ученые проведут испытания первого в мире "космического лифта"
Культура
Павильон Беларуси. Фото пресс-службы посольства Беларуси в России - БЕЛТА Лейтмотивом белорусского павильона на Московской книжной ярмарке стал Год малой родины
Esquire составил топ-25 лучших фильмов о школе за всю историю кинематографа
Виталий Карпанов выпустил рэп-клип "Малая Родина"
В мире
Фото ТАСС В Японии 160 школьников оказались в ловушке из-за тайфуна "Джеби"
В Литве заработали радары, которые фиксируют среднюю скорость движения
Лондон будет работать над расширением общеевропейских санкций против России - Тереза Мэй
Калейдоскоп
Фото Pixabay Коалу три раза выгоняли из аптеки в Австралии
Прожившая вместе более 80 лет супружеская пара попала в Книгу рекордов Гиннесса
Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Великолепная четверка идет в первый класс!
Дорога в тысячу ли
Самый уязвимый транспорт
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия