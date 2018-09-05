Территорию Новополоцка планируют расширить

5 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Территорию Новополоцка планируют увеличить за счет части земель Полоцкого района, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич.

Недавно прошла внеочередная сессия Новополоцкого городского Совета депутатов. Одним из главных вопросов стало изменение границ города. "Планируем в Новополоцк включить часть земель Фариновского и Экиманского сельсоветов, где будут строиться микрорайоны 8а и 10а, а также поселки Боровуха и Междуречье. Решение по этим вопросам принято на уровне местной власти, сейчас обратились в Витебский областной Совет депутатов. В скором времени пройдет его сессия, где будет рассматриваться и этот вопрос", - сказал Олег Буевич.

Он пояснил, что это делается для того, чтобы привести в порядок административно-территориальное деление в регионе. Несмотря на то, что поселок Боровуха находится на территории Полоцкого района, он в административном подчинении Новополоцка. Фактически это один из микрорайонов города. Туда ходит автобус, работает городская средняя школа №15 и два детских сада, училище олимпийского резерва. "Хотим сделать его частью города не только де-факто, но и де-юре", - добавил председатель Новополоцкого горсовета депутатов.

Кроме того, по генеральному плану Новополоцка в будущем планируется включить в границы города еще 8 деревень Полоцкого района.-0-