Тестовый режим работы зоны платной парковки в Минске на ул.К.Маркса продлен до 12 апреля

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестовый режим работы зоны платной парковки на участке ул.Карла Маркса продлен, сообщили БЕЛТА в ГУ "Парковки столицы".

Планировалось, что с 12 марта будет введена плата за остановку по обеим сторонам участка от ул.Свердлова до ул.Энгельса по будням с 8.00 до 20.00. Стоимость услуги предполагалась Br1 в час. Однако в ГУ "Парковки столицы" было принято решение продлить тестовый режим без взимания денег за парковку до 12 апреля.

Зона парковки работает в тестовом режиме с 5 февраля, и плата не взимается. Параллельно ведется информирование автомобилистов, в том числе через информационные стенды, установленные на этом участке.

Таким образом, водители пока только изучают различные варианты оплаты. Информация о них есть на стендах: с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, также через платежный терминал или "картой парковки".

Разъяснительную работу проводят и инспекторы парковки при проверке дворовых территорий, среди водителей, которые ставят свои авто вдоль улицы. Предполагается, что эти меры позволят упорядочить парковку машин, разгрузят центральную часть города.-0-