7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Типовые спортивные площадки оборудуют во всех районах Минска, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, передает корреспондент БЕЛТА.

Площадки будут включать мини-рампу, комплекс снарядов для занятия воркаутом и тренажеры для занятий пожилых людей. Совместно с администрациями районов определены места их размещения. Стоимость оборудования и укладки покрытия оценивается в Br30 тыс.

Также, по словам Сергея Фурманова, запланирован ремонт имеющихся площадок во дворах. К началу сезона проведен мониторинг их состояния, определен план мероприятий. До конца года как минимум одна площадка в каждом районе будет модернизирована.

Всего в Минске насчитывается свыше 3,9 тыс. объектов физкультурно-спортивного назначения, в том числе 243 спортивные площадки во дворах. Физической культурой и спортом в городе занимаются более 500 тыс. человек, или 25,5% жителей, что несколько больше, чем в 2017 году.-0-