Тюльпаны и розы к 8 Марта в Минске будут дополнительно продавать на 200 площадках

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавать тюльпаны и розы к празднику 8 Марта в Минске будут дополнительно на 200 площадках, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

"Принято решение о выделении с 6 по 8 марта дополнительных мест для реализации цветочной продукции как физическим лицам, так и организациям. В районные администрации уже поступило около 700 заявлений. Определено 200 площадок для торговли цветами, самая большая из них разместится в подземном переходе на Привокзальной площади. Для удобства покупателей режим работы цветочных павильонов в районе железнодорожного вокзала продлен - они откроются в 7.00 и закроют двери в 23.00", - отметила Нина Емельянова.

По предварительной информации отечественных производителей, цена на тюльпаны составит от Br1,2, на розы - от Br2.

Большой выбор цветов предложит также торговая сеть столицы. В столичных магазинах можно будет купить свежесрезанные розы от 40 до 100 см, бутоны которых имеют разную форму и оттенки, тюльпаны, герберы, альстромерии, лилии, горшечные цветы, рассаду.

Основными белорусскими производителями являются Минский парниково-тепличный комбинат, ОСП "Тепличное хозяйство" ОАО "ДорОрс", агрокомбинат "Ждановичи", тепличное хозяйство "Андрусерра Агро", КФХ "Находка Полесья", "Агромир Би Уай". Выращиваемые в Беларуси цветы в основном реализуются через собственную торговую сеть в демократичном ценовом сегменте, рассчитанном на покупателей со средним уровнем дохода.

Также в магазинах будет представлен импорт - популярные сорта роз (они имеют более крупную форму бутона и насыщенную цветовую окраску), гвоздик, экзотические растения.-0-