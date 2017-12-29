Тонувшему в Свислочи мальчику и его спасителю подарили абонементы в бассейн

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мальчику, который тонул в Свислочи, а также его спасителю подарили абонементы в бассейн, сообщили БЕЛТА в администрации Фрунзенского района столицы.
Глава администрации Фрунзенского района Минска Артем Цуран на новогоднем празднике в Доме культуры вручил подарочные сертификаты первокурснику колледжа Виталию Титову и школьнику Антону Дроздовскому. Виталий спас Антона вечером 28 октября.
Теперь в течение двух месяцев ребята смогут бесплатно ходить в бассейн физкультурно-оздоровительного центра "Фрунзенский": Антон - на занятия в группе обучающихся, Виталий - на занятия плаванием.
Новогоднее представление на районной елке собрало около 650 детей. Подарки от главы администрации получили дети, находящиеся в социально опасном положении, воспитанники социально-педагогического центра с приютом и детского дома №5, а также победители районных, городских и республиканских конкурсов, олимпиад и соревнований.-0-
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