Тонувшему в Свислочи мальчику и его спасителю подарили абонементы в бассейн

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мальчику, который тонул в Свислочи, а также его спасителю подарили абонементы в бассейн, сообщили БЕЛТА в администрации Фрунзенского района столицы.

Глава администрации Фрунзенского района Минска Артем Цуран на новогоднем празднике в Доме культуры вручил подарочные сертификаты первокурснику колледжа Виталию Титову и школьнику Антону Дроздовскому. Виталий спас Антона вечером 28 октября.

Тонувшего в Свислочи мальчика выписали из больницы "Его выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение поликлиники", - сказала Алла Бегун. За ребенком приходила мама. Для реабилитации ему назначено медикаментозное лечение с последующей консультацией в поликлинике.

Теперь в течение двух месяцев ребята смогут бесплатно ходить в бассейн физкультурно-оздоровительного центра "Фрунзенский": Антон - на занятия в группе обучающихся, Виталий - на занятия плаванием.

Новогоднее представление на районной елке собрало около 650 детей. Подарки от главы администрации получили дети, находящиеся в социально опасном положении, воспитанники социально-педагогического центра с приютом и детского дома №5, а также победители районных, городских и республиканских конкурсов, олимпиад и соревнований.-0-