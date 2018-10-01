Торговая сеть Жлобинского района подключается к эксперименту по запрету продажи алкоголя ночью

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торговая сеть Жлобинского района подключается к эксперименту по ограничению продажи алкоголя в ночное время, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе торговли и услуг Жлобинского райисполкома.

Решение "Об ограничении времени продажи алкогольных напитков" принято местными властями. Согласно документу, ограничение начнет действовать с 23.00 1 октября 2018 года и продлится до 07.00 1 октября 2019 года. На протяжении года в торговой сети будет запрещена продажа алкоголя в ночное время - с 23.00 до 07.00. Исключение составляют кафе и рестораны (объекты общественного питания) при реализации спиртных напитков в розлив.

Как указано в документе, антиалкогольное ограничение на территории Жлобинского района связано с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма. В частности, в течение года пройдут такие акции, как "Жлобинщина - за здоровый образ жизни", "Молодежь за трезвый образ жизни", "Трезвость - норма жизни!", "Женщины Жлобинщины - за мир и согласие в семье!", "Живи ярко!", "Быть здоровым - это модно!", "Трезвые родители - счастливые дети!" и др.

По информации райисполкома, на территории Жлобинского района действуют около 10 объектов торговли с ночным и круглосуточным режимом работы. Контролировать выполнение решения будут заместители председателя Жлобинского райисполкома и сотрудники РОВД.

К слову, подобное ограничение вводится в Минске и Быховском районе (Могилевская область).-0-