Торговые ряды у Дворца спорта в Минске 3 июля развернутся на 13 тыс. кв.м

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые ряды на День Независимости у Дворца спорта в Минске развернутся более чем на 13 тыс. кв.м, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Палатки оформлены в едином стиле, в широком ассортименте будет представлена продукция общественного питания (драники, шашлыки, колбаски и крылышки гриль, сосиски, блинчики, а также прохладительные напитки, мороженое, квас). Торговое обслуживание посетителей обеспечат около 500 человек, для гостей предусмотрено более 2,5 тыс. посадочных мест.

С изделиями белорусских ремесленников познакомит город мастеров, который соберет свыше 150 народных умельцев со всей страны. Ярмарка отроется в 9 часов утра и закроется в 23.00.

Также торговые ряды развернутся в районе пересечения пр.Победителей - ул.Мельникайте, более чем на 20 площадках, где запланированы районные праздники. В торговом обслуживании задействованы универмаги, крупные торговые сети и объекты общественного питания.-0-