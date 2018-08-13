Торжественные линейки в школах Минска проведут 1 сентября

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, в Минске предлагается провести в субботу 1 сентября, сообщила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Ожидается, что за парты сядут 193,5 тыс. учеников - почти на 3 тыс. больше, чем в 2017 году. Планируется открыть 858 первых классов (их число увеличится на 26), а также 397 десятых классов. Первый звонок прозвенит для 23 тыс. 184 мальчиков и девочек.

Решение о времени проведения линеек (31 августа или 1 сентября) принимают местные органы власти. Вопрос обсуждался с начальниками районных учреждений образования. "Предлагаем провести торжественные линейки 1 сентября, а первый учебный день 3 сентября начать с тематического урока, посвященного Году малой родины", - отметила Мария Киндиренко.

Всего в Минске в новом учебном году будут работать 249 учреждений общего среднего и специального образования, в том числе 178 школ и 50 гимназий. Паспорта готовности уже получили более 220 учебных заведений.-0-