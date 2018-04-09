"Тотальный диктант" в Минске напишут на четырех площадках

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Тотальный диктант" 14 апреля в Минске напишут на четырех площадках, сообщили БЕЛТА организаторы.

В Минске написать диктант можно будет в Белорусском государственном медицинском университете, Научной библиотеке БНТУ, Российском центре науки и культуры, в Национальной библиотеке Беларуси. Кроме столицы, площадки откроются во всех областных городах Беларуси, а также в Бобруйске, Мозыре, Полоцке и Речице. Начало акции в 14:00, необходима предварительная регистрация.

Международный образовательный проект существует уже 15 лет и неуклонно расширяет географию: в 2018 году диктант пройдет в 1000 городов в 75 странах мира. Минск уже в третий раз напишет "Тотальный диктант". В 2016 году в акции приняли участие 262 человека, в 2017-м - 540 человек.

Текст российской писательницы Гузели Яхиной, специально написанный для диктанта, в Минске прочитают телеведущая и актриса Светлана Боровская, телеведущие Олег Лепешенков, Екатерина Тишкевич. Гузель Яхина родилась в Казани в 1977 году. Окончила Казанский государственный педагогический университет и Московскую школу кино. Успех Яхиной принес дебютный роман о раскулачивании 1930-х годов "Зулейха открывает глаза" (2015 г.), за который автор получила премии "Большая книга", "Ясная Поляна", "Книга года".

Постоянный партнер акции в Беларуси, компания МТС, организует семейную площадку, которая будет располагаться в Национальной библиотеке Беларуси. Организаторы приглашают прийти с детьми. С ребятами постарше можно писать диктант вместе, а дети от 3 до 9 лет смогут отправиться на экскурсию в музей науки "Элементо". Экспозиция музея - полсотни механизмов и конструкций, которые легко и весело показывают маленьким посетителям, как работают законы физики и химии.

Тотальный диктант - ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. Главной площадкой Тотального диктанта этого года станет Дальневосточный федеральный университет, где диктант прочитает автор текста Гузель Яхина. Подробности можно прочитать на сайте проекта.-0-