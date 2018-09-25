Товарооборот Минской области и Швеции за январь-июль вырос почти на 40%

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Минской области и Швеции за январь-июль текущего года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук после встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в Беларуси Кристины Юханнессон с председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Товарооборот между Минской областью и Швецией за январь-июль этого года составил около $40 млн и вырос почти на 40% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Отмечается активизация сотрудничества со Швецией в сфере туризма и промышленности, в частности, в деревообработке", - отметил Николай Рогащук.

/Будет дополнено/.-0-