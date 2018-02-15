Товарооборот Могилевской области и Франции в 2017 году возрос на 40%

15 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Товарооборот Могилевской области и Франции в 2017 году по сравнению с предыдущим годом возрос на 40% и превысил $10 млн. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич сегодня на открытии III Белорусско-французского бизнес-форума в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Франция традиционно входит в число стабильных внешнеторговых партнеров Могилевской области. Ее доля в товарообороте региона со странами вне СНГ за последнее время значительно выросла и по итогам 2017 года составила 1,3%. Наиболее востребованными на французском рынке товарами в прошлом году стали мебель, овощи, лесоматериалы и другая продукция деревообработки.

"На мой взгляд, сегодняшняя встреча призвана внести существенный вклад в развитие двусторонних отношений. Наши регионы обладают значительным экономическим потенциалом, богатым опытом совместного сотрудничества в самых разных отраслях. И сегодня важно стимулировать взаимные инвестиции, начать перспективные инновационные проекты, расширить возможности для прямых контактов между субъектами хозяйствования", - сказал Андрей Кунцевич.

Он выразил уверенность, что бизнес-форум пройдет конструктивно и все дискуссии будут содействовать выстраиванию взаимовыгодного диалога. "Нет сомнений, что выработанные здесь предложения и инициативы откроют новые горизонты в развитии партнерских отношений Могилевской области и Франции", - отметил зампред облисполкома.

В бизнес-форуме принимают участие представители исполнительной власти региона, СЭЗ "Могилев", Могилевской таможни, предприятий областного центра. В состав французской делегации вошли бизнесмены, работающие в различных сферах: деревообработка, легкая и пищевая промышленность, финансовые услуги, строительство жилья и др.

Французским гостям презентованы экономические возможности Могилевской области и СЭЗ "Могилев", они познакомятся с условиями ведения бизнеса и таможенной политикой Беларуси, проведут переговоры и обсудят предложения по возможному сотрудничеству с белорусской стороной. В программе знакомство с работой акционерных обществ "Моготекс" и "Бабушкина крынка", а также посещение в Шклове филиала "Домостроение" РПУП "Завод газетной бумаги".-0-