Товаропоток в зоне Гродненской таможни в I квартале увеличился более чем на 40%

26 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале нынешнего года товаропоток в зоне деятельности Гродненской региональной таможни увеличился более чем на 40%. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.
Рост товаро- и грузопотока отмечается по всем направлениям. За первые три месяца этого года через таможенную границу в зоне ответственности ГРТ перемещено уже более 200 тыс. т товаров, что на 41% больше прошлогодних показателей. Через пункты пропуска Гродненской региональной таможни проследовало более 1 млн транспортных средств. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Создание максимально благоприятных условий для всех участников внешнеэкономической деятельности - одно из ключевых направлений деятельности таможенной службы. Слаженная работа коллектива, автоматизация и информатизация таможенных процессов, взаимодействие с коллегами на границе дают высокий результат", - отметил Андрей Ковальчук. Он рассказал, что в первом квартале 2018 года доля автоматического выпуска экспортируемых товаров составила 22% и уже достигла показателя, установленного стратегий развития на 2019 год.
Объем белорусского экспорта в зоне деятельности Гродненской региональной таможни составил более $500 млн, что на 17% больше аналогичного периода прошлого года.-0-
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