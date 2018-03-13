Товары и услуги для детей и будущих мам представят на выставке в Минске

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка "Мир детства-2018" пройдет 28-30 марта в выставочном комплексе "БелЭкспо" по пр. Победителей, 14 в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозиции будут представлены игрушки и игры, книги, учебные пособия и периодические издания, одежда и обувь, детское питание, мебель. Кроме того, будут представлены студии детского творчества и спортивные секции, возможности для отдыха детей, программы и проекты социальной защиты и поддержки семьи и детей.

В программе значатся семинары, презентации, модные показы, концерты, спектакли, игры, лекции, творческие мастер-классы, консультации медиков и педагогов.

Выставка проводится с 2005 года и является крупнейшим в республике выставочным мероприятием, тематика которого включает весь спектр товаров и услуг для детей, подростков, будущих и кормящих матерей. Она проходит при поддержке министерств антимонопольного регулирования и торговли, образования, здравоохранения и других ведомств. -0-