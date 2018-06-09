Традиции и культуру многонациональной России представили в Минске

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиции и культуру многонациональной России представили сегодня в Минске на территории Верхнего города, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы продолжаем хорошую традицию празднования Дней национальных культур в Верхнем городе. Сегодня у нас есть уникальная возможность стать чуть ближе к нашей братской России, познакомиться с культурой, традициями, национальной кухней. Уверен, что и организаторы, и гости получат массу положительных эмоций", - отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, открывая мероприятие.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков обратил внимание, что в России живет более 100 национальностей. В центре белорусской столицы представлены сувениры и продовольственная продукция из различных регионов страны. Приехали порадовать минчан пением и танцами коллективы из шести российских областей. "Дни многонациональной России в Минске проводятся в преддверии государственного праздника Дня России, который отмечается 12 июня. Мы уже 28 лет идет по пути демократии, строя новое государство, и на этом пути идем рука об руку с братским белорусским народом", - сказал посол.

Праздник на территории Верхнего города продлится до 23.00. Программа включает концерт творческих коллективов общественных объединений Республиканского центра национальных культур и Координационного совета руководителей общественных объединений российских соотечественников, а также многочисленных гостей из России.

Для детей раскинулся городок "Полесье", на выставке ремесел можно увидеть изделия из керамики, глины, соломы, лозы, художественную обработку бересты, вышивку, расписные пряники и др. Реконструкцию событий разных эпох предлагает тематическая зона "Перелистывая страницы истории", с национальными убранствами татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор знакомит "Палитра костюмов". Открылась выставка российского автопрома, полевая кухня, оборудована спортивная площадка с традиционными русскими забавами, организованы фотозоны. Также можно продегустировать многонациональную кухню России.

В числе участников концертной программы - хор русской песни им. А.Никитиной, танцевальный ансамбль "Легенды Кавказа", фольклорный татаро-башкирский ансамбль "Лейсян", чувашский вокально-инструментальный ансамбль "Хамар-Ял", танцевальный коллектив "Русские узоры" (Псков), ансамбль народной музыки "Ватага" (Брянск), ансамбль танца "Волжанка" (Ярославль), вокальная группа "Ретро-Хит" и музыкальный коллектив "Маэстро" (Санкт-Петербург), ансамбль "Казачий курень" (Волгоград).

Организаторами праздника выступают Мингорисполком, Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников, посольство России и представительство Россотрудничества в Беларуси, Республиканский центр национальных культур.

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Фото Рамиля Насибулина