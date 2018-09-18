Традициям белорусской деревни будут посвящены испытания "Властелина села" в Гродно

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Традициям белорусской деревни будут посвящены испытания областного этапа "Властелина села" в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".
Агротуристической комплекс "Гарадзенскi маёнтак "Каробчыцы" соберет 20 сентября 16 команд - победителей районных этапов республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села - 2018". Для участников и зрителей подготовлена насыщенная конкурсная и развлекательная программа.
"Визитка "Давайте познакомимся" и выставка семейных достижений расскажут о креативной стороне жизни семей, познакомят с их увлечениями, интересами, работой и домашним хозяйством", - рассказали в обкоме БРСМ. Участники представят на суд жюри творческую работу, отражающую самобытность своего региона.
В испытаниях на скорость и умения акцент будет сделан на сохранении традиций белорусской деревни. Важно будет не только обладать определенным набором навыков, но и уметь работать слаженно и понимать друг друга с полуслова. Молодые семьи продемонстрируют, как они умеют пилить и колоть дрова (конкурс "Дровосек"), запрягать лошадь ("Сивка-бурка"). Кроме того, запланировано проведение шуточной сельской спортивной эстафеты на ловкость. В конкурсе примет участие вся семья: мама покажет, как умеет управляться с ухватом, мужчины наносят воды, а малыши попробуют себя в качестве юных наездников. В конкурсе "Мастер" главам семейств предстоит особая работа: при помощи топора они должны будут мастерить из заготовки разделочную доску.
"Кроме того, на нашем ютуб-канале дан старт конкурса на лучший сельскохозяйственный ролик onlain", - рассказали в обкоме БРСМ и пригласили всех присоединиться к голосованию.
Победитель областного этапа представит регион на республиканском финале конкурса.-0-
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