Трамваям в Минске планируется предоставить приоритет на перекрестках

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект, который создаст приоритетные условия для движения трамваев, планируется реализовать в Минске, сообщил сегодня на пресс-конференции директор учреждения "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает корреспондент БЕЛТА.

Касаясь темы обустройства выделенных полос для общественного транспорта, Валерий Шкуратов отметил, что в городе изменились подходы к этому вопросу. "Сегодня мы не считаем необходимым обозначать их в том виде, как сделано на проспектах Независимости и Победителей. Для нас важно, чтобы общественный транспорт следовал без задержек, ему должен быть создан приоритет движения по всей улично-дорожной сети. В связи с этим отрабатываем, каким образом это реализовать", - сказал он.

В частности, рассматриваются технические возможности для предоставления приоритета движения на перекрестках, изучаются алгоритмы работы светофоров. "Первый вариант уже технически отработан - создание приоритета для трамвая. Возможно, в следующем году проект будет реализован. В целом в дальнейшем мы будем отрабатывать только это направление", - добавил Валерий Шкуратов.

Он обратил внимание, что в Минске нет таких пробок, как в Москве. Те незначительные сбои в движении, которые возникают, в большинстве связаны с устройством искусственных неровностей и остановками на перекрестках. На последние приходится около 15-20% потерь времени.-0-