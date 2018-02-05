Трамвайное движение на участке улиц Ульяновской и Первомайской в Минске закрывается с 1 марта

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу трамвайных маршрутов №№ 1, 4, 7 в Минске с 1 марта вносятся изменения, сообщили БЕЛТА на ГП "Минсктранс".

Трамвайное движение будет закрыто на участке от ул. Чапаева до ул. Бобруйской по ул. Ульяновской и ул. Первомайской, планируется организация временного автобусного маршрута.

"Просим учитывать данную информацию при планировании поездок и приобретении проездных документов", - отметили на предприятии.

Как сообщалось ранее, трамвайная линия в районе улиц Ульяновской и Первомайской закрывается на реконструкцию. При модернизации участка будут применяться современные технологии, в том числе по устройству бесшпального пути. Ожидается, что работы завершатся в сентябре.-0-