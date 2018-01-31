31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трансграничный марафон свяжет Гродно и Друскининкай 15 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Международный марафон дружбы в 8-й раз свяжет белорусский и литовский города. Традиционно он привлекает атлетов не только из Беларуси и Литвы, но и из других стран. 30 января началась регистрация на новый пробег, подать заявку можно на официальном сайте марафона.

"В 2017 году был установлен новый рекорд: в уникальном пробеге поучаствовали граждане 16 государств. Надеемся, в этом году он будет побит. Ведь парк "Августовский канал", в который входит Гродно и весь Гродненский район, иностранцы могут посещать без визы, а значит, участие становится еще более доступным", - отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Марафон с каждым годом становится все популярней у разных категорий бегунов от профессионалов до любителей. Интересуются им и так называемые коллекционеры марафонов. Участники традиционно преодолевают границу без остановки: пограничный контроль организован в местах старта и финиша. В мире среди аналогов известен лишь канадско-американский марафон.

Каждый год старт и финиш марафона меняются местами. Если в 2017 году атлеты начинали пробег из Гродно, то в 2018 году местом старта станет центральная площадь Друскининкая. Финишная зона расположится на территории ЦСК "Неман" в Гродно. Дистанция между объектами составляет 42,195 км. Трасса марафона сертифицирована Международной федерацией легкой атлетики. Победителей традиционно определяют не только в абсолютном зачете, но и в нескольких возрастных номинациях.

Трансграничный спортивный проект позволяет участникам познакомиться с историей городов Литвы и Беларуси, посетить объекты культуры и спорта. Марафон Гродно-Друскининкай станет одним из этапов уникального бегового проекта. С 2018 года в регионе стартовала так называемая "Гродненская беговая лига", куда войдут самые рейтинговые и интересные старты сезона: часовой пробег "Гродненская весна", необычный 10-километровый забег по склонам горнолыжного комплекса "Гродненская ночная десятка", беговая "Гарадзенская вандроўка" по историческому центру города и зимний Новогодний пробег. В беговой календарь включат и полумарафон, маршрут которого проложат по самым живописным местам Августовского канала. По итогам каждого из забегов атлетам и командам будут начисляться зачетные баллы. В конце бегового сезона определятся обладатели Гран-при в нескольких категориях: абсолютном зачете, командном и других.-0-