Трансграничным пикником откроют летний сезон на Августовском канале

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Традиционным трансграничным пикником 12 мая на Августовском канале отроют летний туристический сезон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.
Эта серия спортивных и культурных мероприятий, конкурсов, дружественных встреч пройдет в районе шлюза Куженец с польской стороны (пункт пропуска "Лесная-Рудавка") и шлюза Домбровка на территории Гродненского района. Например, во время трансграничного пикника в районе канала будут проводить фестиваль по скандинавской ходьбе "Крочым разам", участниками которого станут спортсмены из Беларуси, России, Польши и Франции. Присоединиться к фестивалю может любой желающий.
Одним из мероприятий станет праздник белорусской кухни "Пікнік па-беларуску". Здесь можно будет попробовать традиционные блюда, приготовленные по оригинальным старинным рецептам, которые разместятся на тематических фуд-кортах - "Малочны двор", "Бульбяны двор", "Пітны двор", "Мясны двор", "Мучны двор". Также можно будет поучаствовать в командных забегах со сковородой, соревнованиях чайный керлинг, слепой ухват и др.
На протяжении всего дня настроение гостям создадут творческие коллективы Гродненского района. В этот день также пройдет фестиваль бытовых танцев "Травень у стылі этна". На сценической площадке шлюза Домбровка свое мастерство владения танцами и знание танцевального этикета покажут участники коллективов любительского творчества из разных уголков Гродненской области. Желающим предложат стать участником мастер-класса по бытовым танцам.
В программе также экскурсионный маршрут "Аўгустоўская вандроўка", предусматривающий посещение дотов в районе канала, музея истории Августовского канала.-0-
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