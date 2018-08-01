Транспортники Минска внесли коррективы в движение автобусов из-за провала на МКАД

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с закрытием движения транспорта под путепроводом МКАД через ул. Бабушкина в направлении Игуменского тр. из-за аварийного состояния пролетных строений внесены изменения в работу пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

В районе поврежденного участка МКАД организован объезд "Объезд организован по съездам транспортной развязки. То есть водители объезжают поврежденный участок, съезжая с кольцевой до его начала и заезжая в месте, где он закончился", - проинформировали в ГАИ.

С 15.00 движение автобусов маршрутов № 88С, 48, 148С, 114С, 134С, 1088-ТК в направлении Чижовки организуется без заезда в микрорайон Лошица. То есть они едут по МКАД, транспортной развязке "МКАД - ул. Чижевских", ул. Уборевича и далее по маршрутам, в обратном направлении - без изменений.

Автобусы маршрутов № 7, 7А со стороны ул. Бабушкина в направлении Курасовщины будут двигаться направо по МКАД, транспортной развязке "МКАД - ул. Чижевских", ул. Турова, Я. Лучины, Игуменскому тр., МКАД и далее по маршрутам с остановками на изменяемом участке "Лошица-9", "Гимназия №40", "Я.Лучины", "Игуменский тракт" и без остановки "Поворот на Колядичи".

По автобусному маршруту №67 со стороны ул. Бабушкина в направлении Чижовки движение организовано без заезда в микрорайон Лошица направо по МКАД, транспортной развязке "МКАД - ул. Чижевских", ул. Уборевича.

На месте провала на МКАД работает комиссия "На месте происшествия работает комиссия с участием представителей Мингорисполкома, нашего предприятия, Горремавтодора и других. В подобных случаях требуется серьезное обследование", - разъяснил порядок Игорь Андрейчиков.

Движение автобусов маршрута №175Э со стороны ул. Бабушкина в направлении вокзала организуется направо по МКАД, транспортной развязке "МКАД - ул. Чижевских", ул. Турова, Я.Лучины, Игуменскому тракту и далее по маршруту без выполнения остановок на изменяемом участке.

В направлении Колядичей автобусы № 7, 7А, 67, 175Э будут ходить без изменений.

С 2 августа для автобусного маршрута №3С вводится остановки "Я.Лучины", "Гимназия №40", "Лошица-9" в обоих направлениях. В утренние часы пик будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте №98С.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. И обращают внимание на то, что из микрорайона Лошица в Чижовку можно добраться автобусами маршрутов № 3С, 51, 102.-0-