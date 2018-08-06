Транспортники Минска вносят новые изменения в маршруты движения в районе Лошицы

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с закрытием движения под путепроводом на развязке "Игуменский тракт - МКАД - ул. Бабушкина" с 6 августа вносится ряд изменений в работу пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

По маршруту №88С автобусы в направлении ул. Ландера будут двигаться от остановки "ДС Чижовка" до "Поворот на Минскрыбпром" без заезда в микрорайон Лошица. Их путь пролегает по ул. Уборевича, местному проезду, МКАД, ул. Лейтенанта Кижеватова и далее по маршруту.

Движение автобусов маршрута №7 со стороны ул. Бабушкина в направлении Курасовщины также минует микрорайон Лошица. Транспорт поедет направо на МКАД, далее с разворотом на развязке "МКАД - ул. Чижевских", ул. Чижевских, МКАД, ул. Лейтенанта Кижеватова и далее по маршруту. Вместе с тем автобусы №7А в направлении Курасовщины продолжат заезжать в Лошицу.

Автобусы маршрутов № 67, 175Э от остановки "Я.Лучины" в направлении Колядичей будут двигаться направо на МКАД, далее с разворотом на транспортной развязке "МКАД - ул. Лейтенанта Кижеватова", МКАД, ул. Бабушкина и далее по маршрутам с выполнением остановки "Игуменский тракт".

Поскольку изменилась трасса автобусного маршрута №88С для обеспечения перевозок пассажиров из микрорайона Лошица в направлении микрорайона Курасовщина с 6 августа на автобусном маршруте №48 увеличено количество подвижного состава.

Из-за изменений трассы и прогнозируемых заторов время поездки на маршрутах № 67, 175Э значительно увеличилось. Для сокращения времени поездки пассажирам предложено пешком перемещаться под путепроводом МКАД между остановками "Игуменский тракт" и "Пов. на Колядичи".

Как сообщалось ранее, с 4 августа внесены изменения в трассу автобусного маршрута №85С. На участке от ул. Маяковского до автодороги Н-9034 в направлении агрогородка Гатово движение организовано по Игуменскому тракту, ул. Я.Лучины, ул. В.Турова с выполнением остановки "Янки Лучины", но без посадки/высадки на пункте "Игуменский тракт". Также со стороны Комаровского рынка в направлении Лошицы изменена схема движения экспрессного автобусного маршрута № 1152-ТК "ДС Лошица-2 - Комаровский рынок". Движение осуществляется по ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Сурганова, просп. Независимости и далее по маршруту.-0-