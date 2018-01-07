7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортно-логистический центр планируют построить в Гродненской области на границе с Польшей. Такая информация размещена на сайте администрации СЭЗ "Гродноинвест", сообщает БЕЛТА.

Первым резидентом свободной экономической зоны в 2018 году стало ООО "СИГИКОП Логистическая компания - Гродно". Впервые в СЭЗ "Гродноинвест" зарегистрирована компания с китайским капиталом. Она планирует реализовать проект по строительству транспортно-логистического центра в Гродненской области на границе с Польшей.

Предполагается строительство современного логистического комплекса для оказания полного комплекса транспортно-логистических услуг. Реализация проекта позволит нарастить объемы перевозок в направлении Восток - Запад - Восток, что положительно скажется на транзитной привлекательности Гродненской области и будет способствовать развитию стратегического партнерства в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

ООО "СИГИКОП Логистическая компания - Гродно" учреждено китайской строительно-инвестиционной корпорацией провинции Ганьсу "Сигикоп".-0-