Транспортное обеспечение малонаселенных пунктов нужно усовершенствовать - Сивак

18 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Транспортное обеспечение жителей малонаселенных пунктов нужно усовершенствовать. Об этом заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак во время выездного приема граждан в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к министру обратился житель деревни Тихны Березовского района. По предложению односельчан мужчина просил рассмотреть возможность изменения маршрутов движения общественного транспорта с заездом в населенный пункт. "В нашу деревню автобус заходит раз в неделю. Рядом находится трасса Р2. Там есть остановочный пункт и проходят довольно часто три автобуса. Мы хотим, чтобы эти автобусы проходили через нашу деревню, так как людям приходится идти до остановки порядка двух километров", - изложил суть просьбы бывший староста деревни. Кроме того, по его словам, требуется привести в порядок участок дороги и улицу в населенном пункте.

Вопрос находится в компетенции местных органов власти, отметил министр. Вместе с тем этот частный случай является весьма типичным. "Система обеспечения общественным транспортом, особенно в малонаселенных пунктах с небольшим количеством жителей, требует совершенствования. От социальных стандартов нельзя отходить, их надо улучшать. Недостаточно, когда автобус заходит в населенный пункт один раз в неделю. Это неудобно. Нужно сделать так, чтобы и выполнить перевозку граждан, и это было экономически обосновано", - заметил Анатолий Сивак.

Он отметил, что в Минтрансе сейчас изучают опыт организации пассажироперевозок в Латвии. "Там пошли по пути, когда не просто раз в неделю в деревню приходит автобус, а покупают специально автомобили малой вместимости, которые приезжают по требованию. Диспетчер по телефону принимает заказ на перевозку на определенное время. Таким образом один автомобиль может "закрывать" несколько населенных пунктов. Людей это устраивает. Цена сопоставима с ценой билета на автобус, и расходы перевозчика экономически обоснованы. Мы попытаемся в течение этого года такую нормативную базу сформировать и передать в области", - рассказал министр.-0-