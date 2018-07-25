Транспортный поток через пункты пропуска Гродненской таможни в I полугодии возрос на 10%

25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Транспортный поток через пункты пропуска Гродненской региональной таможни (ГРТ) в первом полугодии возрос на 10%, сообщили БЕЛТА в ГРТ.

Через пункты пропуска Гродненской региональной таможни в указанный период проследовали свыше 2 млн автомобилей, из них более 1,4 млн легковых. Границу пересекли также свыше 560 тыс. грузовиков и более 40 тыс. автобусов. Половину потока приняли на себя пункты пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе и "Каменный Лог" на белорусско-литовской.

Самыми востребованными у легковых автомобилей остаются "Брузги" (около 40% потока). Более равномерно распределена нагрузка по грузовым автомобилям. В лидерах три пункта пропуска: через "Брузги", "Каменный Лог" и "Берестовицу" проследовали 26%, 23% и почти 21% грузовиков соответственно. Более 70% автобусов проехали через "Брузги" и "Каменный лог".

В Гродненской региональной таможне отмечают рост транспортного потока по всем направлениям. "Реализация таможенным комитетом и таможней проектов по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска позволит увеличить их пропускную способность, а значит положительно скажется на транзитной привлекательности Республики Беларусь", - резюмировали в ГРТ.-0-