Транспортный поток в зоне действия Гродненской региональной таможни возрос на 13%

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Транспортный поток в зоне действия Гродненской региональной таможни по сравнению с первым кварталом 2017 года увеличился на 13%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в таможне.
Таможенники отмечают, что за первые три месяца 2018 года границу по всем направлениям пересекли свыше 1 млн транспортных средств. Наибольшая нагрузка распределилась между тремя пунктами пропуска. Через ПП "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе прошло около 31% и 16% всех транспортных средств соответственно, свыше 17% потока принял пункт пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе.
"На сегодняшний день в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни ожидают въезд в сопредельные страны порядка 800 автомобилей. Перераспределение транспортных потоков произошло в том числе в связи с временным прекращением движения всех транспортных средств через пункт пропуска "Урбаны" в период с 24 по 26 апреля", - отметили в Гродненской региональной таможне.
С учетом увеличения потока автомобилей за последние сутки гродненские таможенники оформили почти 3,4 тыс. грузовых и 8 тыс. легковых автомобилей. Это соответственно на 13% и 10% больше в сравнении со средними ежедневными показателями в первом квартале 2018 года.-0-
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