Тренеров по футболу и легкой атлетике начнут готовить в Гомеле

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тренеров по игровым видам спорта (футбол) и легкой атлетике будут готовить по новой специальности "спортивно-педагогическая деятельность" Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый проректор вуза Андрей Крук.

Набор первой группы на новую специальность факультета физической культуры будет проводиться во вступительную кампанию 2019 года. Курс обучения рассчитан на 4 года; предусмотрена как бюджетная, так и платная формы получения образования.

Разработанные программы будут учитывать особенности конкретного вида спорта. "Студенты освоят теорию и методику подготовки спортсменов от массовых разрядов до высшей квалификации, овладеют методами тренировки в избранном виде спорта, изучат основные психолого-педагогические закономерности организации учебно-тренировочного процесса, санитарно-гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, получат навыки тактико-технической подготовки, разработки тренировочных планов и др. В программу включены и курсы по педагогике, основам физиологии, спортивной медицины, общей психологии и психологии спорта", - отметил первый проректор.

Образовательный процесс будет базироваться на практико-ориентированной модели обучения. Уже начиная с первого курса студенты будут проходить ознакомительную практику с деятельностью тренера, а далее поработают в качестве учителя физической культуры в школе и помощником тренера. Спортсмены - члены национальных сборных команд смогут пройти практику в группах своих тренеров. Кроме того, планируется наладить взаимодействие со специалистами других стран, развивать международное сотрудничество и академическую мобильность будущих тренеров.

Заинтересованность в профессиональных тренерских кадрах уже высказало управление спорта и туризма Гомельского облисполкома.

Для обеспечения учебного процесса в вузе имеются четыре спортивных и два тренажерных зала, стадион, кабинет олимпийского образования. Кроме того, занятия будут проходить и на площадках крупных спортивных объектов областного центра.

"Подготовка специалистов по новой специальности будет содействовать обеспечению учебных заведений области профессиональными тренерскими кадрами по приоритетным видам спорта, способствовать региональному развитию", - подчеркнул Андрей Крук.

Выпускники смогут работать тренерами-преподавателями, инструкторами и методистами в центрах олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва, спортивных клубах, сборных командах городов, национальных сборных командах и др.

"В вузе сложились хорошие традиции по подготовке специалистов в области физической культуры и спорта. Более 50 выпускников факультета имеют звание заслуженный тренер СССР и Беларуси. Сегодня в университете обучается 5 мастеров спорта международного класса, более 60 мастеров спорта, около 100 студентов и магистрантов входят в составы национальных и сборных команд Беларуси по разным видам спорта. Среди студентов, аспирантов и выпускников факультета - 5 олимпийских чемпионов, 14 призеров Олимпийских игр, множество победителей и призеров чемпионатов мира и Европы", - добавил первый проректор.-0-