Тренинг для волонтеров БРСМ по оказанию помощи маломобильным избирателям пройдет в Минске

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичных волонтеров БРСМ "Доброе сердце" обучат необходимым навыкам оказания помощи маломобильным избирателям на участках, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ.

Тренинг новичков волонтерского движения пройдет на избирательном участке №11 (гимназия №36) 7 февраля. "Волонтеры регулярно оказывают помощь маломобильным людям во время выборов. Но, поскольку к нам приходят новые молодые добровольцы, необходимо снова проводить обучение: как правильно и корректно общаться с такими людьми, как обращаться с коляской и другим нюансам. Всего в эту избирательную кампанию в столице будут задействованы около 800 волонтеров "Доброе сердце", которые, по заявкам администраций, распределены по всем районам Минска", - пояснили в городской организации БРСМ.

В программу практических занятий включены тренинги по этике общения, мастер-классы с незрячими людьми и инвалидами на колясках, которые проведут представители Минской городской организации общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" и правления Минской городской организации общественного объединения "Белорусское общества инвалидов".

В дни досрочного голосования и в день выборов, 18 февраля, волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" окажут помощь ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам в сопровождении на избирательные участки.

Также при Минской городской организации союза молодежи работает горячая линия (284-85-54), куда может обратиться и оставить свою заявку нуждающийся в помощи человек.-0-