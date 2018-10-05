Три автостоянки введут в Минске до конца года

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до конца года введут в эксплуатацию три автостоянки, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы генеральный директор государственного объединения "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Канаш, передает корреспондент БЕЛТА.
Площадки располагаются в Ленинском, Московском, Октябрьском районах столицы.
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