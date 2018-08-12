12 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Три детские площадки появились в Брестском районе благодаря местной инициативе, сообщила корреспонденту БЕЛТА лидер инициативной группы Зоя Нелипович.

В агрогородке Вистычи сегодня состоялся праздник по случаю открытия детского спортивно-игрового комплекса. Его обустроили на бывшем пустыре за местным Домом культуры. Там установлены различного рода рукоходы, качели, песочницы, карусели, детские горки. В июле похожие площадки открылись в деревне Сосновка и агрогородке Чернавчицы.

Событие стало завершающим этапом местной инициативы "Реализация модели взаимодействия власти, бизнеса и общества в процессе создания сети детских площадок на территории Чернавчицкого сельского Совета". Инициатива выполнена в рамках проекта международной технической помощи "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. Цель инициативы - создание материально-технической базы для приобщения детей, их родителей и других групп населения сельского Совета к здоровому образу жизни.

"Идея возникла два года назад при составлении паспорта территориально-ориентированного развития (ТОР) Чернавчицкого сельского Совета. По результатам общественного обсуждения была отмечена проблема отсутствия детских игровых и спортивных площадок. Это была первостепенная необходимость. Мы откликнулись на этот социальный запрос. Инициативная группа оформила заявку, которая стала победителем во втором туре конкурса", - рассказала Зоя Нелипович.

Всего на инициативу было выделено 23 тыс. 744 евро. Партнерский вклад значительно превысил заявленные 10 тыс. евро. "По конечному результату собственных вложений получилось значительно больше. Много волонтерского труда вложено. Местные хозяйства откликнулись: кто-то лавочки сделал, кто-то бетон для заливки фундамента поставил - кто чем смог, тем помог. Например, в Вистычах "Агросад "Рассвет" не только дополнительно закупил оборудование, но и помог с благоустройством территории. В итоге там расширено культурное пространство - детская площадка включена в парковый комплекс", - отметила координатор инициативы.

В открытии спортивно-игрового комплекса приняли участие представители местных органов власти, сельхозпредприятий, общественность. Праздник продолжили спортивные конкурсы, соревнования и подвижные игры.-0-