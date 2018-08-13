Три детских сада введут в Минске в сентябре

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три новых детских сада на 650 мест введут в Минске в сентябре, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Детские сады построены в микрорайонах Лошица-6, Лебяжий и в границах улиц Шаранговича - Горецкого - Рафиева, до конца года строители завершат работы еще на одном объекте в микрорайоне Брилевичи.

Всего в городе насчитывается 451 учреждение дошкольного образования, в том числе 439 - коммунальной формы собственности. Их посещают около 99 тыс. воспитанников.

Первый звонок 1 сентября прозвенит в школе-новостройке на 1020 мест в микрорайоне Брилевичи. Здесь за парты сядут около 800 детей, откроется 18 классов.

В целом в 2018 году на укрепление материально-технической базы учреждений образования в бюджете запланировано почти Br40 млн. На программу капитального ремонта по итогам 9 месяцев направят Br15,6 млн. Завершены работы на семи объектах, на восьми еще продолжаются, в частности ведется комплексный капительный ремонт здания школы № 99 Фрунзенского района, тепловая модернизация с усилением несущих конструкций школ №101, 110, 34, 147, 199, гимназии №61 Московского района, ремонт спортзала в гимназии №2.

На текущий ремонт объектов образования предусмотрено Br14,6 млн. Особое внимание уделяется модернизации пищеблоков и обеденных залов, ремонту кровель, санузлов, замене оконных блоков.-0-