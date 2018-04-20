20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три гектара молодых сосен и берез посадили парламентарии в Логойском районе во время республиканской акции "Неделя леса-2018", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в республиканской акции приняли вице-спикер Болеслав Пирштук, депутаты и работники секретариата Палаты представителей - всего более 60 человек.

Нынешняя акция посвящена Году малой родины и восстановлению лесов, поврежденных насекомыми-вредителями в 2017 году. Посадкой леса парламентарии занимались главным образом в местах, которые больше всего пострадали от вредителей.

Участие в акции стало для депутатов и работников секретариата доброй традицией. За 11 лет ее проведения ими посажено более 49 га леса. "Прошлые посадки прижились, растут, приумножая лесные богатства страны, - отметили в Палате представителей. - Делать добро, созидать всегда приятно, особенно когда осознаешь, что делаешь это не только для себя, а в первую очередь, поскольку леса растут долго, для потомков - детей, внуков, правнуков".

Акция "Неделя леса-2018" продлится по 21 апреля. Ее главная цель - пропаганда рачительного отношения к лесу как к национальному богатству, привлечение общественности к решению общегосударственных задач. "Наши леса - это не только дар природы, но и результат тяжелого труда лесоводов, которые достойны уважения и почета. Акция дает возможность поближе познакомиться с лесным хозяйством, узнать, какими усилиями создаются и сохраняются леса. В конечном итоге все это сыграет на благо леса и будущих поколений", - подчеркнули в Палате представителей.

С каждым годом участие в акции принимает все большее количество белорусов. В 2016 году акцию поддержали 81 тыс. человек, в 2017-м - 82,5 тыс.-0-