Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 12-14 июня

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 12-14 июня, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 12 июня в отделе обслуживания граждан №2 (просп.Любимова, 14) управления занятости населения. Свои предложения презентуют представители ООО "СтаффДеталь", ОАО "Азарэнне", "Автосила".

Вторая мини-ярмарка пройдет 13 июня в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) при участии представителей ООО "СтаффДеталь", "Персонал Партнер", Академии последипломного образования, ООО "НаружСтройКом", Национального олимпийского стадиона "Динамо".

Завершит программу акций по трудоустройству на предстоящей неделе мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32). Со своими вакансиями соискателей ознакомят представители ООО "НаружСтройКом" и ЗАО "Сантехоборудование".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.

На прошлой неделе в мини-ярмарках вакансий приняли участие шесть предприятий, консультации получили более 60 человек, выдано 26 направлений на трудоустройство.-0-