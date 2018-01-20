Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 23-25 января

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости Минска проведет три мини-ярмарки вакансий 23-25 января, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится 23 января в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр.Любимова, 14). Свои предложения представят РУП "Белэнергострой" и ясли-сад №336.

24 января в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Колоса, 69) соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями государственного учреждения "Белорусский культурный центр духовного Возрождения", ЗАО "Фабрика головных уборов "Людмила", РУП "Белэнергострой", МЗХ ЗАО "Атлант".

В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) мини-ярмарка пройдет 25 января. В ней примут участие представители ОАО "Заводской райпищеторг", РУП "Белпочта".

Мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, на них соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и его оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-