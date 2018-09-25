Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 25-27 сентября

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 25-27 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (проспект Любимова, 14). Свои вакансии предложат ЗАО "Адиполь", строительное управление №206 ОАО "Мапид", ОАО "Амкодор-Белвар".

На следующий день соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №1 (улица Я.Коласа, 69). Со своими предложениями их ознакомят представители УП "МАФ" и строительного управления №168 ОАО "Стройтрест № 7".

27 сентября в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) в мини-ярмарке вакансий примут участие представители строительного управления №246 ОАО "Мапид", ОАО "Постторг", РУП "БелЭЗ".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-