Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 25-27 сентября

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 25-27 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Первое мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (проспект Любимова, 14). Свои вакансии предложат ЗАО "Адиполь", строительное управление №206 ОАО "Мапид", ОАО "Амкодор-Белвар".
На следующий день соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №1 (улица Я.Коласа, 69). Со своими предложениями их ознакомят представители УП "МАФ" и строительного управления №168 ОАО "Стройтрест № 7".
27 сентября в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) в мини-ярмарке вакансий примут участие представители строительного управления №246 ОАО "Мапид", ОАО "Постторг", РУП "БелЭЗ".
Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4488 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|2.082 BYN
|2.083 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.1507 BYN
|3.155 BYN
|3.17 BYN