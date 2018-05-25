25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 29-31 мая, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 29 мая в отделе обслуживания граждан №2 (просп. Любимова, 14). Свои предложения презентуют представители РУП "Белорусские лотереи" и СУ №205 "Мапид".

Вторая мини-ярмарка состоится 30 мая в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) при участии УП "Риорита", Центра дополнительного образования детей и молодежи "Светоч", "Автоспецтранс", РУП "Белорусские лотереи".

Завершит недельную программу акций по трудоустройству мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Со своими вакансиями соискателей ознакомят представители ОАО "Автоспецтранс", ОАО "Строймаш", Минский завод шестерен.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.

На прошлой неделе в мини-ярмарках вакансий приняли участие 6 предприятий, консультации получили 18 человек.-0-