Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 3-5 апреля

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки пройдут в Минске 3-5 апреля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Так, 3 апреля в отделе обслуживания граждан №2 (пр-т Любимова, 14) искать работников будут представители опытного завода металлоконструкций и специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания.

4 апреля в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Колоса, 69) о свободных рабочих местах, условиях и уровне оплаты труда расскажут специалисты ОАО "Агат - электромеханический завод", ОАО "Оптическое станкостроение и вакуумная техника", СООО "Арвитфуд".

Отдел обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) приглашает на мини-ярмарку вакансий 5 апреля. В ней примут участие "Спецкоммунавтотранс", автобусный парк №2 "Минсктранса", Белорусская государственная академия связи.

На текущей неделе на подобных мероприятиях консультации получили свыше 50 человек, 18 минчанам выданы направления на трудоустройство. Посетителям отделов обслуживания граждан предоставили информацию о работе в ОАО "Минскремстрой", тоннельном отряде №1 "Минскметростроя", ООО "Тент Фос", территориальном центре социального обслуживания населения Первомайского района Минска, на тракторном и подшипниковом заводах, в ОАО "КСП-92".

Все мини-ярмарки вакансий проходят с 10.00 до 12.00. Здесь можно проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-