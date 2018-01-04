4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 9-11 января, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятия проводятся на базе отделов обслуживания граждан. Так, 9 января в отделе обслуживания граждан №2 (пр. Любимова, 14) искать работников будут представители ОАО "Минский вагоноремонтный завод" и Минской дистанции гражданских сооружений РУП "Минское отделение БЖД".

10 января безработных минчан ждут в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). В мини-ярмарке вакансий примут участие ООО "Инжиниринговая компания МСЛ-Сервис" и моторвагонное депо УП "Минское отделение Белорусской железной дороги".

11 января тех, кто заинтересован найти работу, приглашают в отдел обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Варианты трудоустройства предложат ремонтно-строительный филиал Октябрьского района ОАО "Минскремстрой" и социально-педагогический центр с приютом Заводского района.

Все мероприятия состоятся с 10.00 до 12.00, на них соискатели рабочих мест смогут узнать об условиях труда и оплаты, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-