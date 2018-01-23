Три новых детских игровых комплекса по безопасности жизнедеятельности появятся в Брестской области

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в текущем году откроются три новых детских игровых комплекса по безопасности жизнедеятельности. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник областного управления МЧС Константин Шершунович во время итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый подобный объект открылся в Бресте в марте 2016 года. Он размещается в одном из торговых центров города. Практику переняли подразделения МЧС Барановичей и Пинска. За это время детские игровые комплексы по безопасности жизнедеятельности посетили около 10 тыс. человек. В этих трех городах в текущем году появится еще по одному имиджевому объекту МЧС. Их создание завершается.

"Мы ищем новые пути и подходы в ведении профилактической работы, чтобы она была максимально доступна для большего числа жителей региона. Один из моментов - создание игровых комнат для детей, где они обучаются правилам безопасности. В перспективе планируем такие комплексы открыть во всех районах области. Местные органы власти нас в этом деле всячески поддерживают", - подчеркнул Константин Шершунович.

Помимо этого, в регионе проводятся мероприятия для создания необходимых условий служебной деятельности спасателей. Так, в декабре по трансграничному белорусско-польскому проекту в Каменце начато строительство комплекса зданий пожарной аварийно-спасательной службы. В Бресте к 1000-летию города, которое отметят в 2019 году, планируется построить новую пожарную часть в юго-западном микрорайоне, а также модернизировать здание ПАСЧ №2 по ул. Краснознаменная.-0-

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