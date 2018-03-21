Три новых гостиницы и три хостела планируется открыть в этом году в Гродно

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в этом году планируют начать работу три новых гостиницы и три хостела, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском городском исполнительном комитете.

В Гродно активно развивается сфера гостеприимства. В 2017 году, например, были открыты три объекта для проживания: отель на одной из баз отдыха рядом с городом, а также два хостела в центре Гродно. Нынешний год начался с открытия хостела на 10 мест в центральной части города. Кроме того, в течение этого года запланировано открытие двух новых отелей на 40 и 20 номеров по улицам Калючинская и Большая Троицкая соответственно, а также апарт-отеля на 5 номеров по улице Малая Троицкая. В этом году намерены принять гостей хостелы по улицам Ожешко, Советская и Городничанская в центральной части города.

"Гродно становится все более популярным местом у иностранных туристов. Так, сначала года безвизовым режимом воспользовались уже около 8 тыс. гостей из-за рубежа. Их число постоянно растет, а с началом активного туристического сезона ожидаем еще большего увеличения потока", - отметили в горисполкоме.

Туристическая инфраструктура областного центра продолжает совершенствоваться. В марте-апреле у авто- и железнодорожного вокзалов и в историческом центре Гродно появится свыше десятка новых информационно-навигационных стендов со всей необходимой для туристов информацией. Ведется строительство обзорной площадки на высоком берегу Немана по улице Дарвина - отсюда открывается великолепный вид на старый Гродно. Здесь появятся лавочки, беседки, ротонда, зеленые зоны, будут установлены обзорные бинокли. На Немане создаются причалы для маломерных судов, планируется организовать услуги водного речного такси.-0-