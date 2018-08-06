Три предприятия ознакомят безработных Минска 7-9 августа со своими вакансиями

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости поможет безработным Минска с трудоустройством, организовав три мини-ярмарки вакансий 7-9 августа, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 7 августа в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Представители РУП "Белорусские лотереи" и УП "Городские бани" (сюда требуются уборщик помещений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие работники) поделятся своими предложениями.

На следующий день соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №1 (улица Я.Колоса, 69). Они ознакомятся с вакансиями, которые имеются на ООО "Минтехстрой" (среди предложений - кровельщик по металлическим кровлям, плотник, отделочник железобетонных изделий, арматурщик, маляр, бетонщик) и РУП "Белорусские лотереи".

И те же наниматели примут участие в мини-ярмарке вакансий 9 августа в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32).

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-