27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три случая кори зарегистрированы в Дзержинском районе. Такая информация размещена в районной газете "Узвышша" со ссылкой на заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения Дзержинской ЦРБ Игоря Шамаля, сообщает БЕЛТА.

Еще два человека с подозрением на это заболевание находятся под наблюдением специалистов. "Случаи кори у нас фиксируются ежегодно, как правило, в августе-сентябре, - отметил Игорь Шамаль. - Это связано с возвращением на родину отпускников, побывавших за границей в странах с неблагополучной обстановкой по этому заболеванию. Корь хорошо поддается лечению, которое проходит без последствий. Однако лучший способ обезопасить себя и близких - вакцинация. Кстати, в Европейском регионе, где в этом году была отмечена вспышка кори (Украина, Румыния, Сербия, Италия, Великобритания, Греция, Германия, Латвия, Польша, Франция, Швеция), более 80% заболевших не были ранее привиты против кори, что и обусловило распространение инфекции".

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Путь передачи инфекции - воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания.

Министерство здравоохранения напоминает о важности профилактических прививок против кори при планировании поездок за пределы страны. Результаты анкетирования выезжающих за границу показали, что 70% опрошенных знают свой прививочный статус. Тем, кто не знает о своих прививках против кори и планирует поездки за пределы страны, целесообразно уточнить прививочный статус и при необходимости сделать прививку. Если по возвращении из-за границы появились симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит), следует немедленно обращаться к врачу. При этом стоит акцентировать его внимание на недавнем возвращении из зарубежных стран.-0-