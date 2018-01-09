Троллейбусное движение будет закрыто 13-14 января на участке пр.Дзержинского в Минске

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбусное движение будет закрыто 13-14 января в Минске на пр. Дзержинского от пр. Жукова до пл. Богушевича, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

На участке будут выполняться работы по устройству балок пролетного строения железнодорожного путепровода на объектах строительства 1-го городского кольца. На это время вносятся изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта.

Движение троллейбусов №36 со стороны ДС Юго-Запад отменяется, со стороны ДС Серебрянка организуется до конечного пункта "Вокзал" по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской, обратно - по ул. Ленинградской, Свердлова и далее по маршруту. Также не будут работать маршруты № 12, 53. Движение троллейбусов №40 со стороны ДС Юго-Запад отменяется, со стороны ДС Карастояновой организуется до пл. Мясникова со следованием по ул. Немига, Мясникова в прямом направлении, ул. К.Цеткин, Немига и далее по маршруту в обратном направлении.

Предусмотрено увеличение количества подвижного состава на троллейбусном маршруте №46.

Для компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временных автобусных маршрутов №12Т "ДС Лермонтова - пл. Бангалор" (по трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута №12), №936 "ДС Юго-Запад - Бобруйская" (со следованием по ул. Голубева, пр. Газеты "Звязда", ул. Алибегова, пр. Дзержинского, ул. К.Цеткин, Бобруйской в обоих направлениях), №940 "ДС Юго-Запад - Городской Вал" со следованием по ул. Голубева, просп. Дзержинского, ул. Немига, Городской Вал в обоих направлениях), №953 "ДС Малиновка-4 - Городской Вал" (со следованием по ул. Есенина, Рафиева, пр. Любимова, Газеты "Звязда", ул. Я.Брыля, Гурского, просп. Дзержинского, ул. Немига, Городской Вал в обоих направлениях).

Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 12Т, 74С, 936, 940, 953 на дублируемых и закрываемых участках.-0-